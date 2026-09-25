Una noche para el Cuchi: música y guitarreada en el centro de Salta

La Plaza 9 de Julio volverá a convertirse este viernes en escenario para la música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, con un homenaje que reunirá a intérpretes de distintos puntos del norte argentino por un nuevo aniversario de su fallecimiento.

La actividad comenzará a las 20, en el sector de la plaza donde se encuentra la estatua del compositor salteño, y será con acceso libre y gratuito.

En diálogo con Aries, el músico y docente Carlos Vargas adelantó que se instalará un pequeño escenario y un sistema de sonido para recibir a los artistas que participarán durante la noche. Texto pegado

Entre los músicos anunciados se encuentran Marian Heredia, Andrea Mamondes, Milaipa, Lali Duarte, Iris Paz, Juan Carlos Marín, Milagros Goyo Gali y Ezequiel Correa. También participará la Banda de la Municipalidad, encargada de cerrar el encuentro, mientras que la conducción estará a cargo de Oscar Humacata.

La convocatoria no estará limitada únicamente a la música: Vargas anticipó que también podrían sumarse poetas y otros artistas a lo largo de la noche.

El homenaje buscará recorrer una obra que produjo una transformación profunda dentro del folclore argentino. Para Vargas, la aparición de las composiciones de Leguizamón significó un punto de quiebre respecto de las formas tradicionales.

“En el folclore tradicional se hace un corte abrupto con la aparición de las obras del maestro Leguizamón, así como lo fue Piazzolla en el tango”, explicó.

Según describió, sobre la estructura de la canción popular el Cuchi comenzó a incorporar otras armonías, acordes y arreglos que diferenciaron su producción de buena parte del repertorio de la época.

Esa búsqueda también quedó reflejada en su trabajo junto al Dúo Salteño, especialmente en las armonizaciones y contrapuntos vocales que terminaron convirtiéndose en una marca de aquella experiencia musical.

“Creo que fue un adelantado a su tiempo”, sostuvo Vargas, al recordar que durante los años 60 algunas de aquellas propuestas generaban desconcierto incluso en los grandes festivales.

Con el paso de los años, esa innovación terminó colocando tanto a Leguizamón como al Dúo Salteño entre las referencias fundamentales de la música popular argentina.

La actividad en la Plaza 9 de Julio finalizará cerca de las 22, pero el homenaje tendrá continuidad. Los músicos se trasladarán luego al Museo del Instrumento, en Vicente López 359, donde está prevista una guitarreada para seguir interpretando la obra del compositor salteño.