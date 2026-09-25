Feriantes del Parque San Martín: “Cuando no les convenimos somos mafia, cuando quieren votos no”

Carlos Godoy, integrante de la Comisión de Feriantes del Parque San Martín, se refirió al conflicto que atraviesa el sector y aseguró que la discusión que llegó al Concejo Deliberante tiene origen en una interna entre distintos grupos de puesteros.

Godoy agradeció al Ejecutivo municipal por permitir la continuidad de la actividad y sostuvo que el intendente cumplió con el compromiso de que los feriantes pudieran seguir trabajando.

Según explicó, parte de la controversia surgió a partir de un grupo de feriantes autoconvocados que comenzó a plantear reclamos por fuera de la comisión tradicional.

“Son nuevas, algunas son mujeres de puesteros. El puesto tiene que saber que no es hereditario”, sostuvo, y afirmó que varias de las personas que hoy participan del reclamo se incorporaron al predio en los últimos años.

Godoy también explicó que actualmente se cobran 20 mil pesos mensuales en concepto de expensas y señaló que esos fondos se destinan a limpieza, seguridad, baños y otros servicios dentro de la feria.

Durante la entrevista, indicó además que existe un juicio laboral por falta de aportes a personas que realizaban tareas de limpieza y aseguró que esa demanda recayó sobre él de manera personal.

En relación con la administración del predio, confirmó que el municipio designó a un coordinador y señaló que existe disposición al diálogo. “Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Acá no hay ningún problema”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó las acusaciones que recibió el sector y lanzó una dura frase dirigida al ámbito político. “Por ahí dicen que nosotros somos mafia. Somos mafia cuando no les convenimos, pero cuando les convenimos para dar el voto, ahí ya no somos mafia”, expresó.

Godoy evitó identificar públicamente al concejal al que hizo referencia, aunque afirmó que se trata de una figura conocida dentro del conflicto.

También confirmó que mantendría una reunión con autoridades municipales para conocer qué surgió de las últimas conversaciones institucionales y buscar una salida al problema.

“Hay soluciones para todo, menos para la muerte”, resumió.

Más allá de la interna, el referente de los feriantes advirtió que la situación comercial tampoco es favorable. “La venta en general está muy baja. El consumo es muy bajo y esto es secundario”, explicó.

Godoy aseguró que muchos trabajadores permanecen entre 14 y 15 horas por día en sus puestos y que el nivel de actividad ya no es el mismo que años atrás. También indicó que los márgenes de remarcación se redujeron y que actualmente rondan entre el 25% y el 30%.

El conflicto interno y la caída de las ventas vuelven así a poner al Parque San Martín en el centro de la discusión, mientras los feriantes esperan nuevas definiciones por parte del municipio y el Concejo Deliberante.