El Senado aprobó el recorte de subsidios a las tarifas de gas en zonas frías

La iniciativa, impulsada para desandar la ampliación dispuesta durante administraciones anteriores, obtuvo el respaldo necesario en la Cámara alta tras una compleja negociación política conducida por la jefatura de Gabinete a cambio de futuras compensaciones energéticas para las provincias de regiones cálidas.

Con esta modificación, el régimen de subsidios generalizados dejará de alcanzar de forma automática a millones de usuarios en distritos clave como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, limitando la cobertura exclusiva a la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, además de contemplar excepciones acotadas por criterios estrictamente socioeconómicos, veteranos de guerra y personas con discapacidad.

Mientras desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida como un paso indispensable hacia la equidad fiscal y la focalización del gasto público, los sectores opositores cuestionaron con dureza la oportunidad y el impacto social de la normativa en la víspera de un año electoral decisivo, advirtiendo sobre el fuerte incremento que resentirá los bolsillos de los sectores medios y productivos del interior del país.

(Con información de Infobae)