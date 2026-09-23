“Corazón de Primavera” reunirá a distintos coros con un concierto gratuito en Salta

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La Casa de la Cultura será escenario este miércoles 23 de septiembre del concierto “Corazón de Primavera”, una propuesta que reunirá a diferentes agrupaciones corales con repertorios de música popular.

El espectáculo comenzará a las 19.30 y tendrá entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala. Las puertas se abrirán 30 minutos antes del inicio.

Entre las agrupaciones invitadas estará el Coro de Jóvenes del IES N° 6046 de Orán, dirigido por Emilce Atampiz, que viajará especialmente para participar del encuentro.

También actuarán el Coro Allegra, dirigido por Bernardita Sarmiento; el Coro Renacer de la Asociación de Jubilados, bajo la dirección de Adolfo Onetto; y el Primer Coro de Abogados y Procuradores de Salta, también conducido por Sarmiento.

La programación se completará con el Coro “O as one”, dirigido por Nélida Karina Miranda, y los alumnos de Música de Cámara de la OSIJS, bajo la dirección de Tatyana Kozimirova.

Cada grupo presentará un repertorio de música popular y, como cierre del espectáculo, todos los coros se reunirán sobre el escenario para una interpretación conjunta.

La propuesta tendrá además un carácter intergeneracional, con la participación de niños, jóvenes, adultos y personas mayores en una misma jornada dedicada al canto colectivo.