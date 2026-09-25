Cambian la atención médica en los aeropuertos: tendrán 60 días para adecuarse

Los aeropuertos de todo el país deberán adaptar sus servicios médicos a una nueva regulación nacional dentro de los próximos 60 días.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó un nuevo esquema para la atención sanitaria aeroportuaria mediante la Resolución 739/2026, publicada este viernes 25 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida reemplaza las reglas vigentes desde 2023.

El cambio apunta a que la cantidad y características de los recursos médicos disponibles se correspondan con la actividad real de cada aeropuerto. La ANAC planteó que debe evitarse tanto la falta de medios como una estructura superior a las necesidades operativas, sin resignar capacidad de respuesta frente a emergencias.

La regulación también contempla los servicios de primeros auxilios para situaciones que no estén relacionadas directamente con accidentes o emergencias aéreas y la coordinación con los organismos que intervienen en los planes de emergencia de cada terminal.

Los explotadores aeroportuarios tendrán 60 días desde la publicación de la resolución para adecuarse al nuevo esquema. La disposición entró en vigencia este viernes.