Grandes proyectos mineros y de datos deberán asegurar al menos el 80% de su energía

También tendrán que garantizar respaldo de potencia del 100%; para centros de datos, la exigencia sube al 115%.
 
Argentina25/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los grandes emprendimientos que demanden una cantidad extraordinaria de electricidad ya no podrán ingresar al sistema sin demostrar de dónde obtendrán buena parte de la energía que necesitan.

La Secretaría de Energía creó un régimen especial para nuevas demandas de gran escala, pensado expresamente para proyectos como minería, procesamiento de datos e inteligencia artificial, plantas de GNL y producción de hidrógeno.

La Resolución 264/2026, publicada este viernes, establece que será considerada “demanda extratendencial” toda nueva incorporación o ampliación que represente un incremento de al menos 0,5% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista.

Esos proyectos deberán presentar un plan especial que asegure al menos 80% de nueva producción de energía para abastecer su consumo. También deberán contar con potencia firme suficiente para cubrir el 100% de su demanda máxima.

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Para los emprendimientos vinculados con procesamiento intensivo de datos, el respaldo exigido será todavía mayor: 115% de la demanda máxima, debido a las características de consumo continuo de ese tipo de instalaciones.

El régimen también prevé cargos cuando falte cobertura energética o potencia firme y mecanismos para evitar que proyectos reserven capacidad de transporte eléctrico sin avanzar efectivamente con las inversiones.

Los emprendimientos que ya tengan solicitudes de acceso o incorporación al Mercado Eléctrico Mayorista en trámite deberán adecuarse al nuevo régimen dentro de 60 días.

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