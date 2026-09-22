Hallaron sin vida a José Rodolfo Elías en el río Juramento

El cuerpo fue encontrado cerca de Laguna Blanca, donde había sido visto por última vez. Trabajan en su rescate y traslado.
Policiales22/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

BUSQUEDA RIO JURAMENTO

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de José Rodolfo Elías en aguas del río Juramento, en cercanías de Laguna Blanca.

El hombre era buscado desde que había sido visto el domingo por última vez con vida en esa zona.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal se trasladó al lugar para coordinar las tareas de búsqueda y rastrillaje, que se intensificaron durante la jornada.

Pasado el mediodía de este martes, los equipos que trabajaban en el sector lograron localizar el cuerpo.

En estos momentos continúan las tareas para rescatarlo del río y concretar su traslado. Por ahora no se informaron detalles sobre las circunstancias de la muerte.

La investigación continúa y se esperan nuevas precisiones oficiales.

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