Hallaron sin vida a José Rodolfo Elías en el río Juramento

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de José Rodolfo Elías en aguas del río Juramento, en cercanías de Laguna Blanca.

El hombre era buscado desde que había sido visto el domingo por última vez con vida en esa zona.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal se trasladó al lugar para coordinar las tareas de búsqueda y rastrillaje, que se intensificaron durante la jornada.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, informa que tras intensivas tareas de búsqueda y rastrillaje, se localizó el cuerpo de José Rodolfo Elías, en aguas del río Juramento, en proximidades de Laguna Blanca, lugar donde había sido visto por última vez con vida. pic.twitter.com/JBy8jGw8DY — Ministerio Público Fiscal de Salta (@FiscalesPenales) September 22, 2026

Pasado el mediodía de este martes, los equipos que trabajaban en el sector lograron localizar el cuerpo.

En estos momentos continúan las tareas para rescatarlo del río y concretar su traslado. Por ahora no se informaron detalles sobre las circunstancias de la muerte.

La investigación continúa y se esperan nuevas precisiones oficiales.