Ingreso a la Policía: Toledo explicó qué pasará con los egresados que queden en espera

El Jefe de la Policía aclaró que no existe un plazo establecido para incorporarse: dependerá de los lugares que se liberen en la fuerza.
 
Policiales23/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los egresados de la Escuela de Policía que queden en reserva no tendrán una fecha determinada para incorporarse a la fuerza, sino que deberán esperar hasta que se produzcan vacantes.

La precisión la realizó el jefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, al ser consultado en N&N por Aries sobre cómo funcionará el nuevo esquema para quienes finalicen su formación.

Van a estar en un estado de espera hasta tanto se produzcan vacantes dentro de las filas policiales para que pueda producirse el ingreso de ellos”, explicó.

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El sistema ya había sido oficializado y establece que finalizar la carrera no implica una incorporación inmediata, sino el ingreso a una reserva hasta que exista disponibilidad dentro de la estructura policial.

La novedad aportada ahora por Toledo es que esa espera no tendrá un plazo predeterminado.

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Ante la consulta sobre cuánto tiempo podría permanecer un egresado en esa situación, respondió: “Eso es conforme a las vacantes que se vayan produciendo dentro de las filas policiales”.

De esta manera, la incorporación efectiva dependerá del movimiento interno de la institución y de la disponibilidad de cargos, sin que exista, por el momento, un período máximo informado para quienes queden aguardando su ingreso.

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