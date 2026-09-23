Ingreso a la Policía: Toledo explicó qué pasará con los egresados que queden en espera

Los egresados de la Escuela de Policía que queden en reserva no tendrán una fecha determinada para incorporarse a la fuerza, sino que deberán esperar hasta que se produzcan vacantes.

La precisión la realizó el jefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, al ser consultado en N&N por Aries sobre cómo funcionará el nuevo esquema para quienes finalicen su formación.

“Van a estar en un estado de espera hasta tanto se produzcan vacantes dentro de las filas policiales para que pueda producirse el ingreso de ellos”, explicó.

El sistema ya había sido oficializado y establece que finalizar la carrera no implica una incorporación inmediata, sino el ingreso a una reserva hasta que exista disponibilidad dentro de la estructura policial.

La novedad aportada ahora por Toledo es que esa espera no tendrá un plazo predeterminado.

Ante la consulta sobre cuánto tiempo podría permanecer un egresado en esa situación, respondió: “Eso es conforme a las vacantes que se vayan produciendo dentro de las filas policiales”.

De esta manera, la incorporación efectiva dependerá del movimiento interno de la institución y de la disponibilidad de cargos, sin que exista, por el momento, un período máximo informado para quienes queden aguardando su ingreso.