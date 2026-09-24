Emiratos pone la mira en Argentina: negocian inversiones en minería, tecnología e IA



El Gobierno argentino inició negociaciones con Emiratos Árabes Unidos para alcanzar un acuerdo económico integral destinado a ampliar el comercio y generar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minería, minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial y energía.

El avance se produjo tras una reunión en Nueva York entre el canciller Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, realizada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos países anunciaron el comienzo de las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), una herramienta que apunta a profundizar la relación comercial y facilitar nuevas oportunidades para bienes, servicios e inversiones.

La agenda es amplia e incluye minería y minerales estratégicos, inteligencia artificial, energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

El capítulo minero adquiere particular importancia para provincias del norte argentino por el creciente interés internacional sobre recursos estratégicos vinculados con la transición energética y las nuevas tecnologías.

La negociación todavía se encuentra en una etapa inicial. El comunicado conjunto no estableció plazos para cerrar el CEPA ni anunció montos concretos de nuevas inversiones.

Un intercambio que viene creciendo

La relación comercial entre ambos países registró un fuerte crecimiento durante el último año.

De acuerdo con datos oficiales de Emiratos Árabes Unidos, el comercio no petrolero alcanzó los US$767,5 millones durante 2025, lo que representó un incremento del 42,6% respecto del año anterior.

Las conversaciones tampoco comenzaron ahora. En julio, Al Zeyoudi encabezó una visita oficial a Buenos Aires durante los denominados “UAE Trade Days”, donde mantuvo reuniones con autoridades argentinas y representantes del sector privado.

Emiratos considera a la Argentina uno de sus socios comerciales relevantes en América Latina y viene mostrando interés en áreas como agricultura, seguridad alimentaria, energía, minería, tecnología e infraestructura.

El antecedente de YPF

Uno de los principales ejemplos de la relación económica entre ambos países es la alianza entre YPF y XRG, filial del grupo petrolero emiratí ADNOC.

La compañía participa junto a la italiana Eni en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales estimadas en alrededor de US$51.000 millones para desarrollar la producción y exportación de gas natural licuado.

El proyecto prevé inicialmente una capacidad de 12 millones de toneladas anuales y apunta a comenzar las primeras exportaciones entre 2030 y 2031.

“Seguimos expandiendo la nueva frontera exportadora de Argentina y creando más condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo”, afirmó Quirno tras la reunión.

La negociación con Emiratos se conoce además en paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico con Estados Unidos, una iniciativa que contempla financiamiento de hasta US$7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos.

El Gobierno busca así profundizar simultáneamente vínculos económicos con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, con energía, infraestructura y minerales estratégicos como algunos de los principales ejes de las nuevas inversiones.