Nación creó un programa para implementar el Régimen Penal Juvenil en todo el país
El Ministerio de Justicia de la Nación creó un programa específico para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil y coordinar su funcionamiento entre las distintas jurisdicciones del país.
La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 484/2026 y establece que el nuevo organismo funcionará dentro de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.
Entre sus principales objetivos figura coordinar la implementación integral del régimen penal juvenil en el ámbito nacional y federal, promover intervenciones orientadas a reducir la reincidencia y fortalecer la protección y participación de las víctimas durante los procesos.
También deberá impulsar la capacitación de los operadores judiciales especializados, articular acciones entre ministerios, organismos e instituciones de distintas jurisdicciones y generar información estadística para evaluar los resultados de las políticas destinadas a jóvenes en conflicto con la ley penal.
El programa tendrá además bajo su órbita la coordinación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y la elaboración de protocolos comunes para el seguimiento de las medidas dispuestas por la Justicia.
La resolución designó, con carácter ad honorem, a Débora Eliana Di Girolamo como coordinadora del área.
En paralelo, el Gobierno creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, destinado a coordinar acciones y políticas frente a delitos cometidos mediante tecnologías digitales.