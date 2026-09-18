Taxistas proponen implementar “viajes compartidos” para recuperar pasajeros

El Sindicato de Conductores de Taxis de Salta pidió una actualización tarifaria de hasta el 30% y propuso incorporar el taxi compartido como una alternativa para dividir el costo de los viajes entre varios pasajeros. Así lo explicó Alfredo Carrizo, secretario general del sector, al referirse a la situación que atraviesan los trabajadores.

“La última suba fue en diciembre, desde ahí no volvimos a tocar más por el tema de la competencia desleal que hay con las aplicaciones, con los remises que siguen trabajando en la calle, con las remiseras truchas que están en distintas zonas”, sostuvo Carrizo.

A ese escenario sumó el costo del GNC y aseguró que los taxistas realizan entre una y dos cargas por día, de entre $10.000 y $12.000 cada una. Frente a estos gastos, explicó que decidieron solicitar una nueva actualización de la tarifa, cuya bajada de bandera se encuentra actualmente en $960. “Es de un 30% que un techo. Por supuesto que si llegara a los 30, sería bueno”, expresó.

Carrizo también se refirió a la pérdida de valor de las licencias y señaló que actualmente hay alrededor de 1.700 taxis. “Años antes, la licencia del taxi estaba valuada en un auto 0 kilómetros”, recordó. Según indicó, actualmente se encuentra entre $2 millones y $2,5 millones: “Tampoco la quieren comprar, no la quieren alquilar, calcule cómo estamos”.

En paralelo, el sindicato pidió implementar el taxi compartido mediante una aplicación, tomando como referencia una modalidad utilizada en Jujuy. “La gente que trabaja en el microcentro, la gente que está en los barrios y villas, pueden solicitar el taxi y pagarlo entre dos, tres, cuatro pasajeros”, explicó.

Finalmente, reclamó una intervención ante agencias provenientes de Jujuy que, según denunció, se instalan en Salta y generan conflictos con los trabajadores locales. “Los compañeros son agredidos y hay muchos problemas”, sostuvo. Indicó que solicitaron a la Municipalidad que sean clausuradas o, en su defecto, que se modifique la ubicación de las paradas para evitar enfrentamientos.