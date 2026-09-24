Seis perros siguen sin volver a casa tras el Milagro

Seis perros que se extraviaron durante las celebraciones del Milagro 2026 todavía permanecen en el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, mientras continúa la búsqueda de sus familias.

Según informó la Municipalidad de Salta, durante la festividad 34 animales recibieron asistencia veterinaria en puestos instalados en Aunor, San Luis, San Carlos y Plaza 9 de Julio. La mayoría pudo reencontrarse con sus dueños gracias a la difusión en redes sociales y al trabajo de inspectores municipales.

Los seis animales que aún no fueron reconocidos continúan alojados en el Centro de Adopciones, a la espera de que sus cuidadores puedan identificarlos.

Quienes hayan perdido a su mascota o crean reconocer a alguno de los perros pueden acercarse al Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.