Locales vacíos y negocios más chicos: la crisis se siente en el centro salteño

El mapa comercial del centro de Salta continúa cambiando. Una recorrida realizada este jueves por Aries en las peatonales mostró locales cerrados, negocios que abandonaron espacios de mayor tamaño para instalarse en otros más pequeños y comercios que optaron por fusionarse para reducir costos.

Uno de los fenómenos más visibles son los carteles de “nos trasladamos”. Sin embargo, al seguir las nuevas direcciones, en varios casos aparecen establecimientos considerablemente más chicos que los anteriores, una señal del peso que tienen actualmente los alquileres dentro de los costos de funcionamiento.

La situación también alcanza a la gastronomía. Durante la recorrida se constató el caso de una confitería de la peatonal Alberdi que dejó su local y terminó fusionándose con otro comercio, donde ahora se ofrecen productos de ambos negocios.

A ese panorama se sumó en los últimos días el cierre de Anna Express, histórica zapatería de la peatonal Alberdi. La firma venía realizando una liquidación y confirmó el cierre después de varios años de actividad en Salta. Semanas antes también había cerrado su local en Mendoza.

El problema no apareció de un día para otro. Ya durante los primeros meses del año comerciantes del centro advertían sobre una combinación de ventas débiles, alquileres elevados y mayores costos fijos, mientras las promociones y liquidaciones no siempre alcanzaban para recuperar el nivel de consumo.

Así, la crisis comercial ya no se expresa únicamente en menos ventas: en las principales calles del centro comienza a verse en persianas bajas, mudanzas hacia locales más pequeños y negocios que se unen para sostener la actividad.