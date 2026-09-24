“Estamos en alerta”: Bomberos se prepara para el impacto del “Súper Niño” en Salta



La Dirección de Bomberos de la Policía de Salta comenzó a reforzar equipamiento, capacitación y recursos logísticos ante el escenario climático previsto para los próximos meses y la posible afectación del denominado “Súper Niño” en la provincia.

“Estamos en alerta, nos estamos preparando, capacitándonos y abasteciéndonos de elementos y recursos logísticos para poder actuar adecuadamente”, aseguró en diálogo con Aries el comisario general Waldo Mercado, director de Bomberos de la Policía de Salta.

Mercado explicó que también se están poniendo a punto los equipos utilizados en las intervenciones y reforzando la formación del personal. Como ejemplo, señaló que efectivos salteños regresaron recientemente de capacitaciones realizadas en Mendoza.

El jefe de Bomberos puso especial énfasis en la prevención de incendios de pastizales, particularmente durante jornadas con viento y presencia de vegetación seca.

“Muchas veces el vecino no contribuye al momento de encender fogatas o quemar basura frente a los domicilios. Lamentablemente, el fuego se propaga y el viento lo arrastra”, advirtió.

Mercado reconoció que este año el comportamiento climático fue diferente al de temporadas anteriores. Mientras habitualmente se registraban incendios durante julio, agosto y septiembre, este año hubo menos episodios y hasta se produjeron lluvias en períodos en los que no eran habituales.

“La verdad es que son cambiantes los sucesos”, señaló y explicó que los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico y la Subsecretaría de Defensa Civil permiten anticipar escenarios y mantener preparados los recursos.

Consultado específicamente por el impacto del “Súper Niño”, Mercado sostuvo que la información recibida en recientes capacitaciones y encuentros con organismos nacionales indica que Salta podría verse afectada, aunque en menor medida que otras provincias.

“Tenemos conocimiento de que vamos a recibir afectación, pero no de gran trascendencia como puede ocurrir en provincias de nuestro país”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante la conmemoración del 162° aniversario de la Dirección de Bomberos, ocasión en la que el Gobierno provincial entregó equipamiento para combatir incendios estructurales y forestales.

Entre los elementos recibidos se encuentran vestimenta específica para ambos tipos de incendios, equipos de iluminación, elementos de hidratación y sogas utilizadas en las intervenciones.

Mercado también destacó el trabajo conjunto con los cuarteles de bomberos voluntarios de Salta, que recientemente reclamaron por dificultades de financiamiento. Si bien aclaró que funcionan bajo un régimen independiente de la Policía, expresó su solidaridad con el sector y destacó que trabajan “codo a codo” durante las emergencias.