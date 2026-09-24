Petroleros niegan ocho mil despidos, pero admiten un panorama “malísimo” en Salta

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El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros Privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, desmintió que se hayan producido 8.000 despidos en el sector petrolero del norte, aunque reconoció que la situación laboral en Salta continúa siendo crítica.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, el dirigente calificó de “irresponsable” la difusión de esa cifra y sostuvo que ni siquiera durante los años de mayor actividad petrolera en la provincia se alcanzó semejante cantidad de trabajadores.

“En los 80 y 90, en la época de mayor esplendor de YPF, no llegamos a superar los 5.000 trabajadores”, señaló.

Sin embargo, Barrios aclaró que eso no significa que el sector atraviese un buen momento.

“El panorama en Salta es malísimo”.

Según precisó, durante el año pasado se produjeron 116 bajas en Refinor, tras el cierre de parte de las unidades de proceso de la destilería de Campo Durán.

Como contrapartida, indicó que hubo 84 incorporaciones vinculadas a un proyecto de YPF relacionado con tareas de recuperación y remoción de equipos sísmicos. Aclaró, no obstante, que esos puestos no significaron la reincorporación de quienes dejaron Refinor, ya que se trata de actividades diferentes.

Barrios también señaló que aproximadamente el 80% del padrón del sindicato corresponde a trabajadores de Salta y el 20% restante a Jujuy.

En la provincia vecina, advirtió sobre la situación del yacimiento Caimancito, donde trabajan unas 30 personas y que, según explicó, tiene prevista una fecha de cierre definitivo para 2030 por cuestiones ambientales.