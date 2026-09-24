Zonas cálidas: Sáenz advirtió que quienes voten en contra “deberán asumir el costo político”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a reclamar este jueves un esquema de subsidios eléctricos específico para las zonas cálidas y muy cálidas del NOA y NEA y apuntó directamente a los senadores nacionales que participan de la sesión prevista para esta jornada.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que los legisladores del Norte Grande tienen la posibilidad de avanzar con un reclamo que las provincias de la región vienen impulsando desde hace años.

“Un reclamo histórico del NOA y el NEA hoy pueden hacerlo realidad los senadores nacionales”, publicó Sáenz.

El gobernador recordó que las provincias del Norte vienen reclamando que Nación reconozca las particularidades climáticas de la región y establezca un esquema diferencial para los hogares que necesitan mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas.

Un reclamo HISTÓRICO del NOA y el NEA hoy pueden hacerlo realidad los Senadores Nacionales.



Logramos una resolución para que Nación reconozca a las zonas cálidas y establezca un subsidio para las familias que realmente lo necesitan.



Hoy existe un subsidio para las zonas frías,… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 24, 2026

En agosto, gobernadores del Norte Grande y funcionarios nacionales habían acordado trabajar sobre una propuesta para elevar los bloques de consumo subsidiado entre noviembre y abril: de 300 a 550 kWh para zonas muy cálidas y de 150 a 300 kWh para zonas cálidas.

Sáenz planteó además que el beneficio debe estar focalizado de acuerdo con los ingresos de los usuarios. En su publicación contrapuso ese criterio con el actual régimen de zonas frías y sostuvo que “los subsidios deben ser solo para el que los necesita”.

El mandatario también endureció su mensaje hacia los representantes del Norte en el Congreso.

“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quórum la sesión de hoy tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, expresó.

La discusión llega después de varias gestiones de gobernadores del Norte Grande ante el Gobierno nacional. El mes pasado, Sáenz y mandatarios de Catamarca, Jujuy, Corrientes y Chaco mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales para avanzar en un esquema diferencial para las regiones de mayores temperaturas.

El Senado tiene previsto abordar este jueves cambios vinculados al régimen de zonas frías, debate al que los gobernadores norteños buscan asociar el reconocimiento de las zonas cálidas y muy cálidas.