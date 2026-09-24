“Van a sobrar dólares”: Oxenford anticipó un boom de exportaciones en Argentina



El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, proyectó que el país podría atravesar una fuerte expansión de sus exportaciones durante los próximos años, impulsada principalmente por la energía, el gas natural licuado y el sector agropecuario.

“En los próximos tres a cinco años vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones”, afirmó el diplomático, quien incluso sostuvo que Argentina podría enfrentar en el futuro un escenario de abundancia de divisas.

“Vamos a empezar a tener en pocos años el problema de Noruega, que es el problema cuando a uno le sobran los dólares”, expresó.

Oxenford vinculó su proyección con el crecimiento de los proyectos energéticos y con las nuevas herramientas de financiamiento estadounidense anunciadas para la Argentina.

El embajador estimó que las nuevas líneas de negocios podrían llevar las exportaciones argentinas a valores cercanos a US$200.000 millones, cifra que, según remarcó, todavía no contempla el potencial adicional de los minerales críticos.

Entre ellos mencionó al litio y el cobre, dos recursos especialmente demandados por Estados Unidos para sus cadenas productivas y tecnológicas.

Las declaraciones se producen después del anuncio de una carta de intención del Export-Import Bank de Estados Unidos (Exim Bank) por hasta US$7.000 millones. De ese monto, US$6.000 millones estarían destinados a proyectos de YPF vinculados al desarrollo de gas natural licuado.

El presidente de YPF, Horacio Marín, señaló en la misma entrevista que la petrolera busca superar los US$30.000 millones anuales de exportaciones a partir de 2031.

Oxenford destacó que hasta febrero Argentina no se encontraba habilitada para presentar proyectos ante el Exim Bank y consideró que el acceso al financiamiento permitirá acelerar las inversiones necesarias para aumentar la capacidad exportadora.

El diplomático también vinculó las oportunidades argentinas con la estrategia de Estados Unidos de asegurar el abastecimiento de energía y minerales críticos mediante acuerdos con países considerados aliados.

En ese escenario aparecen recursos como el litio y el cobre, de especial importancia para las provincias del norte argentino, además del potencial energético de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de GNL.

Oxenford sostuvo que los primeros resultados importantes de ese proceso podrían comenzar a observarse dentro de un período de tres a cinco años, aunque las cifras planteadas forman parte de las proyecciones expresadas por el propio embajador y dependerán de la concreción de inversiones y proyectos actualmente en desarrollo.