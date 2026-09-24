Milei cierra su gira por EEUU: inversiones y reunión con Netanyahu



El presidente Javier Milei afrontará este jueves su última jornada en Estados Unidos con una agenda concentrada en la búsqueda de inversiones y una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de emprender el regreso a la Argentina.

Después de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario expondrá desde las 13 ante The Economic Club of New York, uno de los espacios empresariales y financieros tradicionales de Nueva York.

La presentación estará orientada a explicar ante empresarios, ejecutivos e inversores los principales lineamientos del programa económico del Gobierno y las oportunidades que, según la administración nacional, ofrece actualmente la Argentina.

El encuentro dará continuidad al mensaje que Milei llevó este miércoles ante Naciones Unidas, donde convocó a invertir en el país y puso especialmente el foco en el potencial energético de Vaca Muerta.

“Vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”, planteó el Presidente durante su exposición ante la ONU al referirse al desarrollo del yacimiento.

Milei también estableció un límite a esa convocatoria y advirtió que Argentina no permanecerá indiferente ante compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, actividad que el Gobierno argentino considera ilegal por desarrollarse sin autorización nacional.

Reunión con Netanyahu

La agenda continuará por la tarde con una reunión bilateral entre Milei y Benjamin Netanyahu, en el marco de la relación política que el Gobierno argentino mantiene con Israel.

El encuentro está previsto para las 17, mientras que posteriormente ambos mandatarios participarán de una actividad junto a dirigentes latinoamericanos.

La bilateral se producirá un día después de que Milei ratificara ante Naciones Unidas el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel y condenara las acciones de Irán contra el Estado israelí.

La reunión también se desarrolla después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, reclamara públicamente que Israel reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Hasta el momento no existe una definición oficial de Netanyahu en ese sentido.

Concluidas las actividades, Milei emprenderá el regreso a la Argentina. El vuelo presidencial está previsto para las 21 de este jueves, con llegada a Aeroparque durante la mañana del viernes.

La jornada pondrá fin a una gira por Nueva York que tuvo como actividad central el discurso presidencial ante la ONU y que incluyó además reuniones y exposiciones ante empresarios e inversores.