Rutas en Salta: niebla, animales, obras y desvíos obligan a circular con precaución

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran mayormente transitables este jueves 24 de septiembre, aunque Defensa Civil recomendó circular con precaución por la presencia de baches, animales, maquinaria, desvíos, niebla y sectores con calamina.

El reporte, actualizado a las 7:30, advierte que sobre la Ruta Nacional 34, en la zona de Orán, hay baches y presencia de animales en la calzada. En San Martín, la RN34 y los corredores hacia Embarcación, Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza permanecen transitables.

En Metán, sobre las rutas nacionales 9 y 34, se registra presencia de maquinaria trabajando, mientras que en Anta la circulación por las RN16 y RN34 es normal.

Para los Valles Calchaquíes, las rutas nacionales 68 y 40 permanecen habilitadas, aunque se advierte por sectores con maquinaria y calamina.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 51, en Los Andes, donde se informó un socavón en un sector. También continúa el desvío sobre la Ruta Nacional 9 por el puente de Vaqueros.

En la red provincial, Orán presenta pedregullo y animales sobre las rutas 13, 19, 18 y 15. En San Martín, las rutas 46, 54, 53 y 157 tienen tramos con pozos, por lo que se recomienda reducir la velocidad.

En Cafayate, las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 están transitables, pero con calamina y pozos. En Anta, las rutas 5, 29, 30, 41 y 20 presentan sectores con arena suelta.

La situación más delicada aparece en zonas altas. En Chicoana, la RP33 registra niebla moderada y viento de hasta 60 km/h, mientras que en Iruya se advierte sobre calamina, cornisa y presencia de nieve en la RP133, con recomendación de extrema precaución.

Defensa Civil pidió respetar las velocidades máximas, utilizar cinturón de seguridad y evitar circular de noche en sectores con niebla o cornisa. También recordó que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada por las condiciones climáticas.