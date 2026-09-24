Rutas en Salta: niebla, animales, obras y desvíos obligan a circular con precaución
Salta24/09/2026Ivana Chañi
Defensa Civil reportó complicaciones en rutas nacionales y provinciales. Hay sectores con calamina, pozos, niebla y maquinaria.
Te puede interesar
Ivana ChañiSalta26/09/2026
La minera opera Centenario-Ratones al 90% de su capacidad y prevé una nueva inversión para ampliar la producción.
Un colegio con 1.500 alumnos prepara su plan de emergencia ante sismos
Ivana ChañiSalta26/09/2026
Más de 100 trabajadores fueron capacitados en prevención y evacuación. La institución comenzó a diseñar un protocolo propio para responder ante emergencias.
Riesgo extremo de incendios forestales en Salta Capital, Tartagal y Orán
Ivana ChañiSalta26/09/2026
El índice meteorológico se ubica en nivel extremo este sábado. Piden evitar cualquier tipo de quema y extremar cuidados.
Rutas de Salta: tránsito con precaución por obras, animales sueltos, barro, polvo y nieve
Ivana ChañiSalta26/09/2026
Las rutas nacionales están habilitadas con precaución, mientras que en distintos caminos provinciales hay condiciones adversas.
Vuelos normales en Salta: el aeropuerto opera sin restricciones este sábado
Ivana ChañiSalta26/09/2026
Sin demoras ni cancelaciones visibles, el aeropuerto salteño mantiene este sábado su cronograma normal.
Sico y Jama cerrados este sábado: cómo están los pasos fronterizos de Salta y Jujuy
Ivana ChañiSalta26/09/2026
Defensa Civil informó el estado de los cruces para este sábado 26. Socompa está habilitado y Misión La Paz funciona de 7 a 20.
Lo más visto
Comercio para el lunes 28: “Es nuestro día y tiene que ser de descanso”
Victoria López NúñezSalta25/09/2026
Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, pidió a los empleadores respetar la jornada y advirtió por despidos, cierres y costos que golpean al sector.
Zonas Frías: Salta Capital, Cafayate y San Carlos perderán el subsidio al gas
Ivana ChañiSalta25/09/2026
La reforma restringe el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Los hogares vulnerables podrán solicitar una asistencia focalizada.
Incorporan cámaras con reconocimiento facial en el ingreso del Hospital San Bernardo
Mariana FríasSalta25/09/2026
La nueva cámara genera alertas ante el ingreso de personas previamente registradas por hechos ilícitos dentro del establecimiento o con prohibiciones de acercamiento.
El Cristo del Milagro de Salta estará presente en la visita del Papa León XIV
Mariana FríasSociedad25/09/2026
La imagen salteña acompañará el encuentro del pontífice con la Vida Consagrada, el clero y los seminaristas, previsto para el 9 de noviembre en la Catedral de Córdoba.
Abogado salteño, condenado por usura y estafa reiterada
Melina SolaJudiciales25/09/2026
En acuerdo de juicio abreviado, el letrado Lucas Ignacio Molina Grondona y otros dos acusados reconocieron las maniobras que afectaron a 56 personas.