Tabaco: estiman que Salta pierde US$25 millones al año y proponen controlar cigarrillos con QR

El senador provincial por General Güemes y dirigente del sector tabacalero, Enrique Cornejo, advirtió que Salta estaría perdiendo alrededor de US$25 millones por año correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET) como consecuencia de irregularidades en la comercialización de cigarrillos.

En diálogo con Aries, Cornejo aseguró que actualmente alrededor del 40% de los cigarrillos se comercializa con lo que definió como una “imperfección comercial” y explicó que la Cámara del Tabaco encargó un estudio a una consultora nacional para dimensionar el impacto económico del problema.

Según las estimaciones citadas por el senador, serían aproximadamente US$700 millones los que dejan de ingresar al Tesoro Nacional.

Una parte de esos recursos corresponde a impuestos coparticipables entre las provincias y otra tiene como destino el sistema previsional. Cornejo calculó que unos US$70 millones dejarían de ingresar para jubilaciones y pensiones, mientras que entre US$70 millones y US$80 millones no llegarían al Fondo Especial del Tabaco.

De ese último monto, explicó, Salta tiene una participación cercana al 32%. “Le diría que son 25 millones de dólares que estamos perdiendo año a año”, afirmó Cornejo.

Un QR para controlar el precio de los cigarrillos

Frente a esta situación, el sector tabacalero presentó ante ARCA una propuesta para incorporar un código QR en los paquetes de cigarrillos, con el objetivo de que los consumidores puedan verificar el precio declarado y detectar posibles irregularidades.

Cornejo ejemplificó que si una empresa declara un paquete a $800 y finalmente se comercializa a $2.500, el consumidor podría escanear el código y comprobar cuál fue el valor informado oficialmente.

La iniciativa contempla además la posibilidad de realizar una denuncia georreferenciada ante ARCA cuando se detecten diferencias.

“Cuando el fabricante declare 800 pesos y el cigarrero lo venda a 2.500, el fumador va a exigir el precio formal”, explicó el senador, quien sostuvo que una parte importante de esas diferencias se mueve por canales informales.

Cornejo remarcó que la fiscalización de la comercialización corresponde al organismo nacional y no puede ser realizada directamente por la Cámara del Tabaco ni por el Gobierno provincial.

El legislador aseguró que ya realizaron presentaciones ante ARCA y mantuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

También afirmó que existen dos empresas cigarreras que declararían ventas pero no estarían realizando los aportes al Fondo Especial del Tabaco de acuerdo con esas declaraciones, situación por la que el sector reclama una deuda que, según señaló, asciende a varios millones de dólares.

De acuerdo con Cornejo, los funcionarios nacionales asumieron el compromiso de iniciar los procedimientos correspondientes.

Mientras continúan las gestiones, el senador señaló que la superficie destinada a la actual campaña tabacalera se mantiene en niveles similares a los del año pasado, aunque reconoció dificultades financieras para los productores por los ingresos parciales provenientes del FET.