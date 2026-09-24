Sico cerrado y Jama habilitado: así están los pasos fronterizos este jueves

Los pasos fronterizos que conectan Salta y la región con Chile, Bolivia y Paraguay presentan este jueves 24 de septiembre distintas condiciones de circulación, con Sico cerrado para todo tránsito y el paso de Jama habilitado.

En la frontera con Chile, el Paso Sico permanece cerrado, con una temperatura mínima de -2°C y máxima prevista de 16°C. En tanto, Socompa está habilitado únicamente para tránsito ferroviario, sin paso vehicular ni peatonal.

El Paso de Jama, en Jujuy, se encuentra habilitado entre las 8 y las 20 para toda clase de vehículos. Allí se esperan temperaturas de entre -4°C y 18°C y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 53 km/h.

Defensa Civil recomendó extremar las precauciones por la altura, las bajas temperaturas y el viento fuerte en los sectores cordilleranos, además de llevar ropa térmica, mantenerse hidratado y consultar las condiciones antes de emprender el viaje.

Pasos con Bolivia

En la frontera con Bolivia, el reporte indica que los principales cruces se encuentran habilitados.

Aguas Blancas–Chalanas funciona de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas permanece abierto las 24 horas. También están habilitados durante todo el día los pasos de Salvador Mazza y Los Toldos.

Para Aguas Blancas se anticipa una máxima de 33°C, mientras que Salvador Mazza podría alcanzar los 31°C. En Los Toldos, la máxima prevista es de 24°C.

Misión La Paz, abierto hasta las 20

El paso internacional Misión La Paz–Pozo Hondo, que comunica Argentina con Paraguay, está habilitado este jueves de 7 a 20.

El parte indica control aduanero y migratorio activo y exige DNI o pasaporte vigente para realizar el cruce. La temperatura máxima prevista alcanza los 33°C, con tiempo soleado.

Las recomendaciones generales incluyen circular con documentación en regla, respetar los horarios de cada paso y verificar nuevamente su estado antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.