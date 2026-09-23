Milei destrozó a la ONU: “Se convirtió en una organización inútil”

El presidente Javier Milei lanzó este miércoles una de sus críticas más duras contra la Organización de las Naciones Unidas al asegurar, desde la propia Asamblea General, que el organismo “se convirtió en una organización inútil” y cuestionar su capacidad para cumplir con los objetivos para los que fue creado.

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario argentino sostuvo que Naciones Unidas fracasó en algunas de sus responsabilidades fundamentales y, al mismo tiempo, avanzó sobre cuestiones que —según su visión— corresponden a los Estados y sus ciudadanos.

“Así como les mostré cómo la ONU fracasó en cumplir con lo que debía hacer, ahora quiero contarles cómo sobresalió haciendo lo que nadie le pidió y que nunca debió hacer”, planteó Milei.

El Presidente acusó al organismo internacional de haber construido un “Leviatán burocrático” dedicado a determinar “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.

Para Milei, el funcionamiento actual de Naciones Unidas representa una combinación de “anarquía y tiranía”: cuestionó su capacidad de respuesta frente a dictaduras y organizaciones terroristas y, en contraposición, sostuvo que ejerce controles e imposiciones sobre las democracias liberales.

El mandatario incluyó dentro de sus críticas a la Agenda 2030, las regulaciones económicas, las políticas de género, las iniciativas ambientales y las políticas migratorias impulsadas desde organismos internacionales.

“Cada vez que fracasaron, en lugar de revisar el modelo o pedir disculpas, redoblaron la apuesta”, afirmó.

La pandemia, entre las críticas más fuertes

Uno de los momentos más duros de la exposición llegó cuando Milei se refirió a la actuación de los organismos internacionales durante la pandemia.

El Presidente sostuvo que instituciones vinculadas a Naciones Unidas se colocaron “por encima de la evidencia científica y de la soberanía de las naciones” y cuestionó las políticas de confinamiento aplicadas durante la emergencia sanitaria.

Según Milei, esas decisiones provocaron consecuencias sobre el empleo, la educación y la atención médica. Fue todavía más lejos al definir aquellas políticas como un “experimento global de control social disfrazado de ciencia”.

El mandatario utilizó incluso la palabra “genocidio” para caracterizar las consecuencias que, según su interpretación, tuvieron las políticas sanitarias aplicadas en distintos países.

En ese contexto volvió a defender la decisión de su Gobierno de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Milei también cuestionó lo que denominó el “terror psicológico instalado desde el Estado” durante aquellos años y sostuvo que el miedo fue utilizado como una herramienta de gobierno.

El planteo formó parte de una crítica más amplia del Presidente hacia los organismos multilaterales y el poder de las estructuras supranacionales.

Pese a sus fuertes cuestionamientos, Milei aclaró hacia el final de su exposición que Argentina continuará participando de los foros multilaterales en aquellos asuntos que requieran cooperación entre países.

“Seguiremos formando parte de los foros multilaterales, de buena fe, porque hay problemas que requieren trabajo conjunto”, señaló, aunque inmediatamente marcó su posición: “No confundimos cooperación con subordinación”.

La exposición representó una profundización de las críticas que Milei viene realizando contra Naciones Unidas desde su primera participación ante la Asamblea General en 2024, cuando ya había cuestionado la Agenda 2030 y la intervención de organismos internacionales sobre las políticas internas de los Estados.