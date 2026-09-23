Barrios populares: Nación fijó un plan para decidir cómo continúan las obras en marcha

El Gobierno nacional estableció un nuevo mecanismo para determinar cómo continuarán las obras que permanecen en ejecución en barrios populares registrados en el RENABAP.

La medida fue publicada este miércoles 23 de septiembre mediante la Resolución 209/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó un Plan de Acción para los proyectos financiados a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El análisis deberá contemplar, entre otros aspectos, el avance de cada obra, los fondos comprometidos, el organismo ejecutor y posibles incumplimientos de contratistas o autoridades responsables.

La resolución aparece después de un conflicto judicial en torno al FISU. En 2025, una medida cautelar del Juzgado Federal de Pehuajó suspendió disposiciones que avanzaban sobre la liquidación del fondo hasta que Nación presentara un esquema para procurar la continuidad de la política de integración de los barrios populares.

Ahora, el plan será obligatorio para las dependencias de Obras Públicas y deberá definir el curso de las obras en función de criterios financieros, legales y de disponibilidad presupuestaria.