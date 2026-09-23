ANMAT dio de baja registros de medicamentos que no renovaron su autorización

Los certificados estaban vencidos y sus titulares no habían iniciado el trámite obligatorio de reinscripción.
Argentina23/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la cancelación de una serie de certificados de especialidades medicinales que habían vencido y no fueron reinscriptos.

La medida fue oficializada este miércoles 23 de septiembre mediante la Disposición 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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Según explicó ANMAT, las autorizaciones para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tienen una vigencia de cinco años y los titulares deben iniciar la renovación dentro de los 30 días previos al vencimiento.

En los casos incluidos en la disposición, los certificados estaban vencidos sin que se hubiera iniciado el procedimiento correspondiente para renovarlos, por lo que el organismo resolvió cancelar las inscripciones en el Registro de Especialidades Medicinales.

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La medida alcanza únicamente a los productos detallados en el anexo de la Disposición 5866/2026 y no representa una prohibición general sobre medicamentos de los laboratorios involucrados.

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