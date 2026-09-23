Milei en la ONU: beneficios fiscales y menos regulación para convertir a Argentina en polo de IA



El presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentó a la Argentina como un potencial polo mundial para el desarrollo de inteligencia artificial, con una política que incluirá menor regulación preventiva, beneficios fiscales y un régimen específico para las empresas del sector.

Durante su intervención en Nueva York, el mandatario también ratificó el alineamiento geopolítico de su Gobierno con Estados Unidos e Israel, cuestionó duramente el funcionamiento de Naciones Unidas y defendió una política exterior basada, según planteó, en la soberanía nacional y la cooperación sin subordinación.

“Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”, afirmó Milei. Como ventajas para competir en el desarrollo tecnológico enumeró los minerales críticos, la energía, el talento humano y la capacidad para participar en los distintos eslabones de la cadena de valor.

El Presidente sostuvo que el objetivo es convertir al país en “el lugar más competitivo del mundo” para desarrollar inteligencia artificial.

Para conseguirlo, adelantó tres lineamientos: un marco jurídico específico, el compromiso de no regular preventivamente la tecnología y beneficios fiscales. También mencionó un esquema de responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de inteligencia artificial.

Milei contrapuso esa posición con los planteos internacionales que reclaman mayores mecanismos de supervisión sobre la tecnología. Para el mandatario, los temores que históricamente acompañaron a las grandes transformaciones tecnológicas no deberían utilizarse como argumento para incrementar el control estatal.

Comparó el desarrollo de la IA con anteriores revoluciones como la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad e internet y sostuvo que esas innovaciones terminaron ampliando las capacidades humanas en lugar de provocar las catástrofes que algunos anticipaban.

“La inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI y mucho más”, afirmó, en referencia al ejemplo utilizado por Adam Smith para explicar los efectos de la división del trabajo sobre la productividad.

Críticas a la ONU y alineamiento con Estados Unidos e Israel

Una parte importante del discurso estuvo destinada a cuestionar el funcionamiento de las Naciones Unidas. Milei acusó al organismo de haber ampliado su intervención sobre las decisiones internas de los países y volvió a rechazar agendas internacionales vinculadas con regulación económica, género, ambiente e inmigración.

También lanzó fuertes cuestionamientos sobre el papel de organismos internacionales durante la pandemia. El Presidente sostuvo que las políticas de confinamiento constituyeron un mecanismo de control social y volvió a justificar la decisión argentina de abandonar la Organización Mundial de la Salud.

En materia internacional, Milei ratificó sin ambigüedades la orientación de su Gobierno hacia Estados Unidos e Israel, países con los que dijo compartir valores y una “complementariedad estratégica”.

En ese marco, repudió las acciones de Irán contra Israel, recordó los atentados perpetrados en Argentina en 1992 y 1994 y destacó la decisión de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

El mandatario sostuvo además que Argentina continuará participando de los organismos multilaterales, aunque estableció un límite a esa participación: “No confundimos cooperación con subordinación”.

“Miren al sur”

Hacia el final de su exposición, Milei buscó presentar a la Argentina como destino para inversiones y desarrollo económico.

Destacó que el país cuenta con energía, alimentos, minerales críticos, talento humano y acceso al Atlántico Sur, además de su posición como puerta natural hacia la Antártida.

“Queremos una Argentina próspera, influyente y poderosa. No para someter a otras, sino para ser libres”, expresó.

El Presidente dirigió entonces un mensaje a científicos, emprendedores y creadores de distintos países: “Miren al sur”. Milei cerró su intervención planteando que Argentina busca convertirse en una nación “libre, próspera y soberana”, capaz de defender sus intereses y mantenerse abierta al mundo.

“Creemos que la Argentina aún tiene una historia grande por delante y hemos decidido ir a buscarla”, afirmó antes de finalizar con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.