Mañana fresca y tarde calurosa: Salta llegará a 30°C este jueves

Salta atravesará este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por una fuerte amplitud térmica, con una mínima de 6°C y una máxima de 30°C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 6.10.

Durante la mañana se espera cielo ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El viento será leve durante las primeras horas, del sudoeste, y aumentará por la tarde con velocidades de 13 a 22 km/h desde el noreste.

El ascenso de temperatura continuará el viernes, cuando la máxima llegará a 33°C, mientras que el sábado y domingo se esperan 32°C.

El cambio más marcado llegará la próxima semana: el martes la máxima descendería hasta 18°C y el miércoles se mantendría cerca de 19°C.