Milei defendió su plan económico en Nueva York

El paso del presidente Javier Milei por Nueva York, en el marco de su intensa gira internacional, tuvo su escala financiera clave en el auditorio del Citibank en Manhattan, donde el mandatario expuso ante más de 300 referentes de corporaciones globales, fondos de inversión y diplomáticos.

Lejos de la confrontación disuasiva que marcó su paso por la Asamblea General de la ONU, el jefe de Estado adoptó un tono analítico matizado con anécdotas para defender la solidez de su programa de estabilización, destacando que el disciplinamiento fiscal mantenido durante treinta y tres meses consecutivos logró devolverle a la economía argentina un margen inédito de previsibilidad tras una década de estancamiento crónico.

Durante su exposición en el evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), Milei enfatizó que el corazón de su gestión radicó en un fuerte recorte del gasto y en la desregulación de los mercados, apuntando que la eliminación del déficit no hizo más que beneficiar a los sectores vulnerables al erradicar el flagelo inflacionario y reducir drásticamente los niveles de conflictividad social y delictiva.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y rodeado de directivos de gigantes globales de la energía, la tecnología y la banca, el mandatario miró hacia el futuro electoral y pronosticó que una consolidación legislativa del oficialismo en los comicios del próximo año habilitará "la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad".

(Con información de La Nación)