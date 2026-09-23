Visiones contrapuestas en el Concejo sobre los feriantes del Parque San Martín

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la situación de los feriantes del Parque San Martín fue abordada desde distintas posiciones.

En primer lugar, el concejal Gonzalo Nieva informó que, dentro de la Comisión de Servicios Públicos, se recibió a distintos grupos de feriantes manifestando situaciones antagónicas en relación a la administración de la feria.

“Tenemos la ordenanza vigente que establece una serie de condiciones para los feriantes, el carácter de permisionario es intransferible e indelegable. La ordenanza también refiere a la elaboración de un registro para saber quiénes son los permisionarios”, señaló.

No obstante, consideró que la situación en el lugar debe llegar al Concejo a preguntarse cómo se debe intervenir en ese espacio público.

“En la mesa de dialogo se van a encontrar distintas opiniones. Se entiende que para los feriantes es un ingreso directo, que es una variable a tener en cuenta, pero creo que es el momento propicio para hacer un programa de intervención teniendo en cuenta también la armonización de criterios”, finalizo.

En contrapartida, su par José García aseguró que “no hay nada que reflexionar” y que lo que debe hacerse es cumplir con la ordenanza vigente que establece que los trabajadores empadronados de ese espacio tienen prioridad para seguir trabajando allí.

Celebró, en tanto, que la Municipalidad haya dado una respuesta definitiva – con la mencionada ordenanza - al sector luego de 17 años de idas y vueltas.

Sin embargo, alertó a los feriantes que deben estar unidos porque, de lo contrario, pueden surgir oportunismos que atenten contra las fuentes de trabajo.