Con polémica, se instauró el Día Municipal contra la Trata de Personas

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que prevé instaurar el 30 de julio de cada año como el Día Municipal contra la Trata de Personas.

El oficialismo del cuerpo no dejó pasar que la autoría del proyecto fue de La Libertad Avanza y, más allá de acompañar la iniciativa, recordó que el gobierno libertario ha desfinanciado los programas que abordaban la problemática.

“Celebro que hoy estemos discutiendo muchos proyectos donde se le da valor al rol del Estado”, señaló el concejal Gustavo Farquharson al tomar la palabra, y consideró que la Provincia y el resto de los Municipios deberían instaurar también su propio día para concientizar sobre la trata.

No obstante, hizo mención a un “caso emblemático que tiene como referencia a Alfredo Olmedo”, empresario y dirigente libertario.

“Está imputado penalmente por trabajo esclavo en sus fincas. Un caso emblemático que nos debe recordar lo que afecta este delito y la importancia del Estado”, sentenció.

Quien salió al cruce fue la edil Agustina Álvarez, quien pidió resaltar la línea gratuita para denunciar casos de trata en vez de “la chicana o manchar a una persona”.

“Decir que Olmedo hacia trata de personas es nefasto”, disparó la concejal libertaria, y finalizó: “Espero que se hagan cargo de los efectos judiciales que puede genera esto porque injuriar a una persona es sumamente grave. Nosotros, ocupando una banca, tenemos que ser cuidadosos para decir si una persona está cometiendo un delito”.