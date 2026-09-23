Se creará el programa municipal de Rehabilitación basado en la Comunidad

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece la creación del programa municipal de Rehabilitación basado en la Comunidad.

En este sentido, la concejal Malvina Gareca celebró que el cuerpo deliberativo comunal pueda debatir proyectos como este advirtiendo que es a contramarcha de lo que sucede a nivel nacional.

“El término ‘basado en la comunidad’ busca la estrategia de desarrollo comunitario para abordar la temática de discapacidad y busca descentralizar los servicios que necesita la gente”, explicó.

Indicó, en tanto, que se trata de un modelo social, no solo médico, por lo que la mirada está puesta desde la Salud, pero también desde las oportunidades que deben tener las personas con discapacidad en la sociedad.

Finalmente, Gareca informó que el programa prevé la capacitación del personal de los CIC, así como también la articulación con el Centro de Rehabilitación de la Provincia.