Londres respondió al discurso de Milei en la ONU y defendió la explotación petrolera en Malvinas

El eco del paso de Javier Milei por la Asamblea General de la ONU todavía resonaba en los pasillos de Nueva York cuando el gobierno británico decidió salir al cruce del mandatario argentino, contestando con dureza a las críticas vertidas contra el organismo internacional por "mirar para otro lado" frente al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Lejos de abrir una puerta al diálogo bilateral que reclama la diplomacia nacional, el Reino Unido emitió un comunicado oficial a través de su misión ante Naciones Unidas en el que ratifica sin matices su control sobre el archipiélago, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, blindando su postura en el derecho inalienable a la autodeterminación de los habitantes locales y desacoplando el histórico diferendo territorial de cualquier obligación de negociación compulsiva.

El documento británico apela de manera directa a los resultados del referéndum de 2013 —en el que una abrumadora mayoría de los isleños optó por mantener su estatus como territorio autónomo de ultramar— para desestimar los argumentos jurídicos esgrimidos por la Argentina, calificando de incompatibles con los principios democráticos los intentos por desconocer la voluntad de los pobladores.

En el tramo más sensible de la respuesta, Londres blindó de pleno derecho las actividades comerciales en las aguas circundantes, sentenciando que la explotación de hidrocarburos constituye una práctica legítima regulada estrictamente por la legislación local de las islas y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, al tiempo que tildó de inadmisibles los esfuerzos de Buenos Aires por obstaculizar a las corporaciones internacionales que operan en la zona.

(Con información de Infobae)