El oficialismo presenta un proyecto sobre discapacidad, pero la oposición mantiene el pulso

El oficialismo, acorralado por el repudio social y el rechazo de sus propios aliados, presentó un proyecto legislativo que rescata los pilares de la Ley de Emergencia en Discapacidad que el propio Ejecutivo se había negado sistemáticamente a cumplir.

El movimiento, condensado en un borrador que Martín Menem acercó a los bloques dialoguistas tras una semana de fuertes cortocircuitos, intenta descomprimir un conflicto que escaló peligrosamente en la antesala de la agenda pastoral del papa León XIV —con visitas previstas a instituciones en crisis como el Hogar Don Orione— y frenar el avance de una oposición que se encaminaba a firmar un dictamen propio para prorrogar la emergencia por un año más en el recinto.

Lejos de aplacar las aguas, la jugada oficialista despertó un profundo escepticismo entre los legisladores opositores, quienes denunciaron una maniobra de maquillaje político destinada a limar asperezas culturales mientras se mantiene vigente el polémico capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, el cual buscaba desarticular aspectos centrales del sistema asistencial mediante criterios restrictivos de invalidez laboral y la eliminación de beneficios históricos.

Diputados de distintos espacios exigieron la retirada formal de esa cláusula presupuestaria y cuestionaron la sinceridad de un texto gubernamental que ahora promete garantizar el nomenclador único, la pensión equivalente al 70% del haber mínimo, su compatibilidad con el empleo registrado y la intangibilidad de las partidas, incorporando incluso sugerencias del PRO en materia de auditorías y exigencias de plazos perentorios por parte de la UCR.

Así las cosas, el arco opositor ratificó su postura de avanzar con un dictamen de mayoría propio, interpretando el repliegue del oficialismo como una victoria directa de la lucha inclaudicable sostenida por el colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Mientras el Parlamento se prepara para dirimir esta pulseada numérica, la credibilidad del oficialismo vuelve a quedar bajo la lupa en un debate donde la sustentabilidad de los sectores más vulnerables se cruza de manera inevitable con las urgencias del equilibrio fiscal y la aritmética legislativa.

(Con información de Página12)