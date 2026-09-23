Operativo en plaza Gurruchaga tras denuncias por consumo de alcohol

Múltiples denuncias de vecinos y transeúntes motivaron un operativo de la Patrulla Ambiental en plaza Gurruchaga, donde se detectó una importante acumulación de residuos y la presencia de personas consumiendo bebidas alcohólicas.

“Fue llamativa la cantidad de denuncias que recibimos en el día de hoy por un grupo de personas que se encuentran en el centro de la plaza consumiendo bebida alcohólica”, indicó el director del área, Juan Farfán.

Durante la intervención, los agentes encontraron a tres hombres y detectaron un habitáculo utilizado como lugar de permanencia. Allí se habían acumulado prendas de vestir, plásticos, cartones, un colchón de dos plazas y otros residuos. También fueron hallados elementos cortantes.

“Se sacó una gran cantidad de residuos, mucha ropa, hasta un colchón de dos plazas, que hacen que la plaza se convierta en un depósito de basura”, describió Farfán.

En paralelo, vecinos manifestaron ante los agentes su preocupación por posibles situaciones relacionadas con el consumo y la presunta comercialización de estupefacientes en el sector. Farfán también hizo referencia a denuncias sobre una “aparente venta de droga” a jóvenes que concurren a la zona y salen del colegio.

Ante esos señalamientos, se dio aviso al Sistema de Emergencias 911 y efectivos policiales acudieron al lugar para realizar las intervenciones correspondientes. Las tres personas que se encontraban en la plaza fueron identificadas.

Los vecinos plantearon además que la situación dificultaba el uso habitual de la plaza por parte de niños y familias. Tras el retiro de los elementos acumulados, Farfán señaló que la intervención apuntó a “erradicar este microbasural oculto” dentro del espacio público.