Defensa del Consumidor desplegó operativos de fiscalización en supermercados

Las políticas de fiscalización comercial continúan su marcha firme en el territorio provincial con el despliegue de operativos de control que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor llevó adelante durante la última semana de septiembre en distintos establecimientos de Capital, Orán y Rosario de la Frontera. A través de la Dirección de Inspecciones, los equipos técnicos recorrieron las góndolas de grandes superficies como Maxi Consumo, VEA, Chango Más, DIA, Damesco, El Milagro y Comodín, con el propósito de verificar el cumplimiento estricto de las normativas vigentes en materia de exhibición de precios, respeto de ofertas, estado de la mercadería y disponibilidad de los libros de quejas obligatorios.

Si bien la gran mayoría de los comercios superó las auditorías sin observaciones de peso, los inspectores detectaron algunas infracciones puntuales que derivaron en el labrado de actas administrativas.

Entre las irregularidades registradas en la capital provincial sobresalió el hallazgo de un producto a la venta carente de los datos fundamentales sobre su fecha de vencimiento, además de deficiencias en la cartelería obligatoria de locales de cobro extrabancario como Rapipago —instalados dentro de estas grandes superficies—, donde se constató la ausencia de avisos exigidos por la Resolución 4565 para prevenir cobros indebidos a los usuarios.

Desde el organismo provincial recordaron que estas acciones continuarán replicándose en los municipios para garantizar relaciones de consumo transparentes, poniendo a disposición de la ciudadanía el sitio web oficial y la atención presencial en calle España para canalizar denuncias y consultas las veinticuatro horas.