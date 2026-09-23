Corrientes desdobla sus elecciones y suman diez las provincias que lo anunciaron

El tablero electoral del próximo año continúa fragmentándose con la decisión de Corrientes de marchar a contramano del calendario nacional, un movimiento previsible pero políticamente estratégico que ratificó el gobernador Juan Pablo Valdés al anticipar que los comicios locales se desdoblarán formalmente.

Aunque el anuncio definitivo aguarda la firma del decreto con la fecha exacta —una franja que los analistas y el propio entorno oficialista sitúan entre junio y julio—, la determinación instala a la provincia mesopotámica dentro de un creciente bloque de diez distritos que optaron por blindar sus autonomías políticas frente al ruido de la macroeconomía y la pulseada entre el kirchnerismo y las fuerzas libertarias.

Con este paso, el distrito administrado por la Unión Cívica Radical reafirma una tradición de aislamiento táctico que busca priorizar la gestión doméstica y los liderazgos territoriales por sobre las olas de la marea nacional.

La pulseada en las urnas locales pondrá en juego la renovación parcial de la Legislatura bicameral, donde se disputarán quince bancas de diputados y cinco de senadores, un botín legislativo clave para el oficialismo provincial que aspira a retener la abrumadora hegemonía construida a lo largo de las últimas dos décadas.

El sistema electoral correntino, caracterizado por la ausencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y el uso de una compleja ingeniería de boletas múltiples donde cada alianza compite con tantos sellos como partidos la integren, volverá a someter a prueba la cohesión de un espacio que ya experimentó tensiones internas tras la ruptura del año pasado. Pese a las divisiones que en su momento enfrentaron a los hermanos Valdés con el histórico sector de Ricardo Colombi, el oficialismo local logró blindar sus terminales de poder y se alza ahora como uno de los bastiones que el radicalismo nacional pretende retener de cara a la reelección de sus gobernadores.

Mientras tanto, en el horizonte nacional que se definirá en octubre, la provincia también deberá renovar su representación en el Congreso, poniendo en juego cuatro bancas en la Cámara de Diputados y tres escaños clave en el Senado, donde finalizan sus mandatos figuras de peso como el jefe del bloque radical Eduardo Vischi y el legislador Mauricio Espínola.

Consciente de este doble escenario, el mandatario provincial marcó el pulso político de su partido al advertir que la prioridad absoluta de la UCR radica en retener sus plazas de poder en las provincias, aun reconociendo que el clima político argentino transita por una polarización ineludible. Con el desdoblamiento ya en marcha, Corrientes vuelve a levantar la bandera del federalismo de trinchera, recordándole a la Casa Rosada y a la oposición que su destino político, al menos por ahora, se escribe al margen del compás nacional.

(Con información de Infobae)