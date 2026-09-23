Desde Bolivia, la expareja de Cerimedo declaró ante la Justicia por la trama de coimas en la Andis

El laberinto judicial que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo y tenso capítulo este miércoles con la declaración telemática de la abogada boliviana Nadia Beller, quien testificó desde su país natal ante el fiscal federal Franco Picardi en el marco de la macrocausa por presuntas coimas y desmanejos en el organismo estatal.

Custodiada por representantes del Ministerio Público boliviano, la letrada reconstruyó los fragmentos de una pesadilla personal que se entrelaza peligrosamente con las altas esferas de la política argentina, luego de sobrevivir a un violento ataque a balazos que, según su propia denuncia, fue ideado y ordenado por su expareja y exasesor oficial, Fernando Cerimedo, actualmente detenido en territorio boliviano bajo la acusación de tentativa de homicidio calificado.

La citación de Beller cobró una relevancia institucional inusitada debido a las revelaciones públicas que la abogada vertió tras el atentado, en las que aseguró que Cerimedo le confesó en su momento que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, participaba en maniobras de corrupción mientras él integraba el círculo de asesores del Gobierno.

Estas afirmaciones, reproducidas ahora formalmente ante la Justicia federal argentina, se alinean de manera directa con el contenido de los explosivos audios atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, grabaciones que encendieron la mecha del escándalo al exponer un supuesto andamiaje clandestino de retornos y contrataciones irregulares en el que también aparece mencionado Eduardo “Lule” Menem. Aunque los detalles precisos de su testimonio se mantienen bajo estricta reserva, el aporte de Beller promete ensanchar el horizonte probatorio de una pesquisa que busca consolidarse más allá de la legalidad de los audios originales.

Con esta diligencia procesal, la fiscalía apunta a blindar el expediente frente a los embates de las defensas, las cuales han intentado sistemáticamente dinamitar la causa argumentando la invalidez de las escuchas que destaparon el caso. La estrategia del Ministerio Público encuentra un respaldo sólido no solo en la reciente decisión de la Cámara de confirmar el procesamiento de diecinueve involucrados —rechazando un recurso de nulidad presentado por la droguería Suizo Argentina—, sino también en los propios antecedentes del legajo, que ya contaba con la declaración jurada en la que el propio Cerimedo admitió haber escuchado de boca de Spagnuolo sobre los desmanejos en la agencia durante 2024. Mientras los tribunales federales avanzan en el desmantelamiento de este entramado de funcionarios, intermediarios y laboratorios, la causa deja al descubierto la existencia de zonas oscuras y "otros actores" que operaban en las sombras de la administración pública.

(Con información de La Nación)