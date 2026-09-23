Asignaciones familiares suben 1,66% y cambia el tope para poder cobrarlas

ANSES oficializó un aumento del 1,66% en las asignaciones familiares que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de octubre.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a los montos como a los rangos y límites de ingresos previstos por el régimen.

Uno de los cambios centrales está en el límite individual: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro, aunque la suma total de los ingresos familiares no supere el máximo general.

La medida alcanza al régimen de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia, determinados trabajadores públicos, monotributistas y otros beneficiarios comprendidos por la Ley 24.714.