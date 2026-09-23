IA en la Justicia: crean una mesa para definir dónde y cómo podrá utilizarse

El Ministerio de Justicia creó una Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia para diseñar criterios comunes sobre la incorporación de esta tecnología en el sistema judicial.

La decisión fue oficializada este miércoles 23 de septiembre mediante la Resolución 469/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La mesa deberá identificar posibles áreas de aplicación, relevar experiencias existentes y analizar proyectos piloto antes de avanzar con nuevas herramientas. También podrá impulsar capacitación para magistrados, funcionarios y empleados judiciales.

La resolución establece que cualquier estrategia deberá contemplar protección de datos personales, seguridad de la información, transparencia, supervisión humana, trazabilidad y evaluación de riesgos.

Además, aclara que la iniciativa no constituye una regulación general de la inteligencia artificial ni implica por ahora la utilización automática de estas herramientas para resolver causas judiciales.

La Mesa deberá presentar una propuesta preliminar de estrategia al Ministerio de Justicia dentro de los 90 días posteriores a su primera reunión.