Viento, nieve y obras: los tramos más complicados para circular en las rutas de Salta

Las rutas de Salta se encuentran transitables con precaución este miércoles 23 de septiembre, aunque distintos sectores presentan condiciones que obligan a reducir la velocidad y extremar cuidados.

Uno de los puntos más delicados está en Los Andes, donde la Ruta Nacional 51 registra vientos fuertes y visibilidad reducida por polvo. En la zona se esperan ráfagas y velocidades cercanas a los 54 km/h. Sobre la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande también se recomienda mucha precaución, al igual que en la RP129 hacia el Salar del Hombre Muerto.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 continúa transitable, pero presenta calamina, tramos de cornisa y nieve acumulada en banquinas. La recomendación es no cruzar arroyos ante crecidas y consultar las condiciones antes de viajar.

En el Valle Calchaquí, la RN68 entre Cafayate y la Garganta del Diablo tiene sectores en obra y circulación lenta. En la zona de la Garganta hay además material suelto sobre la calzada. La RN40 entre Cachi y Cafayate está habilitada, aunque se advierte por viento fuerte hacia Los Andes.

En el norte provincial, la RN34 presenta obras entre los kilómetros 1164 y 1170, con reducción de carril. En la RN50, a la altura de Orán, hay un desvío por trabajos en un puente y se solicita circular a 40 km/h.

También se reportan animales sueltos en distintas rutas provinciales de Orán, Rivadavia, San Martín y Anta, mientras que en Cafayate hay caminos con calamina, pozos y bancos de arena.

En Chicoana, la RP33 presenta niebla durante la mañana y la tarde, especialmente en el sector del Parque Nacional Los Cardones, donde se recomienda no superar los 60 km/h.

Defensa Civil pidió circular con luces bajas encendidas, cinturón colocado, respetar la señalización de obra y mantener distancia entre vehículos. En zonas de viento intenso, aconsejan evitar maniobras bruscas y reducir la velocidad.