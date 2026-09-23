Sico sigue cerrado y Jama opera con fuertes vientos: cómo están hoy los cruces fronterizos

Bolivia y Paraguay mantienen sus pasos habilitados. En Jama rigen ráfagas y piden circular con precaución.
 
Salta23/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS FRONTERIZOS

Los pasos fronterizos de Salta presentan este miércoles 23 de septiembre un panorama mayormente normal hacia Bolivia y Paraguay, mientras que el Paso de Sico continúa cerrado y Socompa permanece habilitado únicamente para tránsito ferroviario.

Hacia Chile, Sico sigue sin habilitación vehicular, con temperaturas de entre -4°C y 15°C y viento del sudoeste de 30 km/h. En tanto, Socompa funciona solo para el ferrocarril, sin paso vehicular ni peatonal.

Como alternativa, el Paso de Jama, en Jujuy, está habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, aunque Defensa Civil advirtió por vientos de hasta 56 km/h y temperaturas que pueden descender a -6°C. Recomiendan reducir la velocidad, sujetar el volante con firmeza y verificar combustible y estado general del vehículo antes de viajar.

PREVENSI%C3%93N%20SISMOS%20SALTA1Tembló Salta y menos de una hora después La Rioja registró un sismo de 5,4

Los cruces hacia Bolivia funcionan con normalidad. Aguas Blancas por chalanas está habilitado de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza-Yacuiba y Los Toldos permanecen abiertos durante las 24 horas.

En Salvador Mazza se esperan vientos de hasta 35 km/h, mientras que en Los Toldos podrían alcanzar los 32 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución.

Por su parte, el Paso Internacional Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20 para tránsito vehicular y peatonal. Se prevé una jornada soleada, con temperaturas entre 15°C y 28°C.

Defensa Civil recordó la importancia de viajar con DNI o pasaporte y la documentación vehicular al día, además de consultar nuevamente el estado de los pasos antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.

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