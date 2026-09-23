Del “rostro de los pobres” a Villarruel: Cargnello recordó sus cruces con la política

La presencia de Victoria Villarruel durante las celebraciones del Milagro 2026 llevó al arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, a repasar otros encuentros con figuras de la política nacional y a explicar cómo entiende la relación entre la Iglesia, las autoridades y una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia.

Cargnello destacó en Agenda Abierta por Aries la participación de la vicepresidenta durante las jornadas centrales y aseguró que su paso por Salta estuvo marcado por la cercanía. “La verdad que fue muy cercana”, señaló, y agregó que desde su entorno les hicieron saber que Villarruel “se ha sentido muy cómoda”.

El lugar de la política en el Milagro

El arzobispo también explicó que la presencia institucional del Gobierno en la celebración tiene raíces históricas. Recordó que el Pacto de Fidelidad de 1845 nació por iniciativa del Gobierno de la Provincia, en un período en el que Salta no tenía obispo.

Por esa razón, sostuvo, las autoridades participan como representantes del pueblo, mientras la Iglesia también forma parte de ese encuentro colectivo alrededor de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Cargnello remarcó, sin embargo, que la Iglesia no concibe la celebración como un producto: “Nosotros los curas, con el Milagro no lo vendemos”.

“Nos toca solamente preparar la casa para que la gente venga y se pueda encontrar con Dios y entre ellos”, explicó, antes de reconocer el trabajo de organismos provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y otras instituciones que participan del operativo.

Cristina y el “genio femenino”

Al abordar la relación entre religión y política, Cargnello recordó también la visita de Cristina Fernández de Kirchner. Aclaró que la entonces presidenta estuvo en Salta para un Tedeum y no para las celebraciones del Milagro.

El arzobispo recordó que en aquella oportunidad le habló del “genio femenino”, una expresión utilizada por Juan Pablo II para referirse, entre otros aspectos, a la particular relación de la mujer con la vida y su capacidad de reunir.

Cargnello explicó que aquel fue el mensaje que buscó transmitirle a la entonces mandataria desde su función pastoral.

Macri y el “rostro de los pobres”

Otro de los episodios que recordó fue la participación de Mauricio Macri en el Milagro durante su presidencia. Aquella jornada quedó marcada públicamente por las palabras de Cargnello sobre “el rostro de los pobres”.

Años después, el arzobispo reconstruyó el detrás de escena y aseguró que su intención no había sido confrontar con el entonces presidente. Según explicó, buscaba señalarle que había sido bien recibido en Salta y que se llevara consigo el rostro de los sectores más humildes.

Cargnello contó que, terminada la celebración, Macri subió al comedor y compartieron sándwiches y una conversación distendida. Ante la consulta sobre si el mandatario había quedado molesto por sus palabras, respondió: “De ninguna manera”.

Según su interpretación, fue posteriormente cuando el recorte de aquellas declaraciones generó una lectura política diferente de lo que había ocurrido durante el encuentro.

El arzobispo también recordó la recepción que tuvo Macri entre los fieles. Dijo que inicialmente existía preocupación por la posibilidad de que fuera insultado al caminar entre la gente, pero relató que ocurrió lo contrario: recibió aplausos y saludos e incluso tuvo que bajar nuevamente del vehículo para acercarse a quienes querían verlo.

Así, desde la reciente presencia de Villarruel hasta los recuerdos de Macri y Cristina Kirchner, Cargnello repasó algunos de los momentos en los que la política nacional se cruzó con su tarea pastoral y con las celebraciones religiosas de Salta.



En cuanto a su relación con los distintos gobernadores de Salta, Cargnello también buscó despegarse de cualquier identificación partidaria. Ante la pregunta sobre si se considera oficialista u opositor, respondió: “Ni lo uno ni lo otro”. Para el arzobispo, quien asume una responsabilidad de gobierno debe superar la pertenencia política y trabajar para toda la comunidad: “El día que sos intendente ya no sos más ni peronista ni radical. Sos para todos”. En ese sentido, sostuvo que las decisiones deben tomarse en función del bien común y no para beneficiar a un partido o a los propios allegados.