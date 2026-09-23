En medio del dolor, la familia de Lucas Montanaro acompañó la donación de órganos

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Un operativo de ablación de órganos se lleva adelante desde las 5.30 de este miércoles en el Hospital San Bernardo, tras el fallecimiento de Lucas Montanaro, músico salteño de 36 años, reconocido por su paso por Canto 4 y otros proyectos musicales.

Según pudo conocer Aries, el procedimiento está previsto que finalice alrededor de las 9, momento a partir del cual comenzará el traslado de los órganos hacia el aeropuerto.

El hígado ya tiene como destino la provincia de Buenos Aires, mientras que las córneas serán derivadas al banco correspondiente. En el caso de los riñones, todavía se evalúa si serán asignados a pacientes en lista de espera o cuál será su destino dentro del sistema de procuración.

Por este motivo, se solicita especial precaución en el tránsito desde las 9, debido al desplazamiento de ambulancias desde el Hospital San Bernardo hacia el aeropuerto para completar el operativo de donación.

En medio del procedimiento, Máximo, tío de Montanaro, recordó en Pelo y Barba que la donación de órganos era un tema presente dentro de la familia y destacó la importancia de respetar la voluntad del donante.

“La donación siempre estuvo en la familia. Es muy importante para salvar vidas, para aquella gente que necesita y espera una donación”, expresó.

También recordó a Lucas como “un chico sano, alegre, divertido, un loco divino” y destacó su vínculo con la música y el afecto que había construido dentro del ambiente artístico salteño.

“Era un chico de 36 años que se junta con sus amigos a hacer deporte y pasar por esta situación es doloroso. Nos tomó a todos de sorpresa”, señaló.