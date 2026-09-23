Salta pasa del frío al calor: de 3°C este miércoles a 34°C el domingo

Salta tendrá este miércoles 23 de septiembre una jornada con gran amplitud térmica: el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 3°C y una máxima de 23°C, con cielo algo nublado durante todo el día.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% tanto por la mañana como durante la tarde y la noche, por lo que no se esperan lluvias.

El viento será prácticamente imperceptible durante las primeras horas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h del sudoeste. Por la tarde aumentará levemente, entre 7 y 12 km/h del noreste, y por la noche rotará al norte.

Pero el cambio más marcado llegará desde este jueves, cuando comenzará un rápido ascenso de las temperaturas. La máxima prevista es de 31°C, mientras que el viernes alcanzaría los 33°C.

Para el fin de semana continuará el ambiente caluroso: el sábado se esperan 32°C y el domingo la temperatura podría llegar a 34°C, con una mínima de 20°C.

El lunes seguiría cálido, con 30°C, mientras que para el martes el SMN anticipa un marcado descenso, con una máxima de apenas 18°C.