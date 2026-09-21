Después de los 60: en Salta buscan combatir la soledad con centros y talleres

Más de 100 centros de jubilados funcionan actualmente en Salta y ofrecen espacios de encuentro, recreación y actividades para adultos mayores. A esa red se suma una Universidad de la Tercera Edad que reúne a más de 4.500 alumnos con propuestas gratuitas.

El dato fue destacado por Nicolás O’Brien, director general de Adultos Mayores, en Qué Domingo por Aries, donde remarcó la importancia de mantener los vínculos sociales después de los 60 años.

Actividades, talleres y nuevos proyectos

O’Brien destacó especialmente la participación de los adultos mayores en los centros y talleres y señaló que muchos de ellos mantienen una intensa actividad durante todo el año.

También cuestionó la idea de que llegar a determinada edad implique abandonar proyectos personales.

"Es mentira que ya se acabó algo cuando pasaste los 60. Empieza la mejor parte de tu vida si tenés espíritu".

Los espacios ofrecen una alternativa para quienes buscan salir de sus casas, aprender, encontrarse con otras personas y sostener actividades más allá de la vida familiar.

El funcionario destacó además el entusiasmo con el que los propios participantes impulsan nuevas propuestas.

“Todo el tiempo hacen cosas, quieren hacer más cosas”.

“El picaporte y a la calle”

Con una expresión directa, O’Brien resumió su recomendación para los adultos mayores: mantener una vida activa y evitar el aislamiento.

“El picaporte y a la calle. No te quedes adentro de la casa con el control remoto porque te vas a ir adormeciendo”.

La propuesta apunta a que la jubilación no sea entendida como un retiro de la vida social, sino como una etapa en la que todavía es posible incorporar actividades, aprender, hacer nuevos vínculos y sostener proyectos personales.

Los festivales, talleres, encuentros y propuestas educativas aparecen así como herramientas para fortalecer la participación y reducir el aislamiento de las personas mayores.