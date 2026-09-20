Valle de Sianca: frenaron a dos motociclistas y les secuestraron tres armas de fuego

El procedimiento fue anoche cerca de Cabeza de Buey. Los hombres, de 57 y 42 años, fueron infraccionados por supuesta tenencia y portación ilegal de armas.
Policiales20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Dos hombres fueron interceptados durante la noche en la ruta provincial 118, en el Valle de Sianca, y la Policía les secuestró tres armas de fuego, proyectiles y las dos motocicletas en las que se desplazaban.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Policía Rural y Ambiental Capital en inmediaciones del paraje Cabeza de Buey, a partir de la detección de una presunta actividad de caza furtiva.

Los uniformados detuvieron la marcha de dos motocicletas y, durante el control, constataron que los ocupantes transportaban tres armas de fuego.

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Los involucrados tienen 57 y 42 años y fueron infraccionados por supuesta tenencia y portación ilegal de arma de fuego, conforme al artículo 189 bis del Código Penal.

En el procedimiento intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.

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