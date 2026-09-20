Valle de Sianca: frenaron a dos motociclistas y les secuestraron tres armas de fuego
Policiales20/09/2026Ivana Chañi
El procedimiento fue anoche cerca de Cabeza de Buey. Los hombres, de 57 y 42 años, fueron infraccionados por supuesta tenencia y portación ilegal de armas.
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Ivana ChañiPoliciales20/09/2026
El partido comenzará a las 17 y los accesos se habilitarán desde las 15:30. Habrá filtros de ingreso, identificación y control de antecedentes.
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El hecho ocurrió cerca de la medianoche, en la intersección con la ruta provincial 28. La Justicia busca establecer cómo se produjo el siniestro.
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El efectivo fue encontrado este sábado en una vivienda de calle Olavarría al 100. La Fiscalía ordenó pericias y el traslado del cuerpo al CIF para establecer la causa de muerte.
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La aplicación permitiría identificar al conductor y su número de licencia, además de solicitar viajes y compartir el costo con hasta cuatro pasajeros.
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