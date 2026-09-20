Último día para pedir asistencia financiera para regularizar entidades en Salta

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta prorrogó hasta este lunes 21 de septiembre el plazo para solicitar asistencia financiera destinada a la regularización administrativa y contable de distintas entidades de la provincia.

El plan permite cubrir honorarios profesionales por auditorías externas de estados contables y derechos de certificación de firmas ante el Consejo.

Pueden acceder centros vecinales, clubes deportivos, entidades gremiales y cámaras de turismo legalmente constituidas en Salta y comprendidas en el convenio correspondiente.

El programa contempla un cupo total de 100 estados contables, dividido en dos etapas de 50. En cada una se prevén 25 centros vecinales, 15 clubes, cinco gremios y cinco cámaras de turismo del interior.

Para la primera etapa, la solicitud debe realizarse mediante el formulario digital habilitado por el CPCES y acompañarse con documentación como estatuto, fines de la entidad, situación económica y financiera y datos de sus autoridades.