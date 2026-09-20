200 atletas participaron del Triatlón de la Primavera en Salta

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Unos 200 atletas participaron este domingo de la tercera edición del Triatlón de la Primavera, una competencia organizada en torno al natatorio Juan Domingo Perón y sus inmediaciones.

En diálogo con Qué Domingo por Aries, el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, explicó que la actividad comenzó a las 7 y finalizó alrededor de las 10.

La elección del horario buscó evitar las altas temperaturas previstas para la jornada y reducir al mínimo el impacto sobre el tránsito habitual de un domingo.

“La idea es que podamos hacer estas actividades y afectemos lo menos posible la circulación”, señaló Barraguirre.

La prueba combinó 300 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de pedestrismo, distancias pensadas especialmente para quienes buscaban tener su primera experiencia en un triatlón.

Una competencia para iniciarse en el triatlón

Barraguirre definió la propuesta como una “competencia escuela”, destinada a acercar nuevos deportistas a una disciplina que exige preparación en natación, ciclismo y carrera.

“Tratamos de que la gente vaya, corra su primer triatlón, vea de qué se trata y, sobre todas las cosas, que se divierta”, explicó.

El funcionario destacó además que este tipo de competencias busca darle mayor visibilidad al natatorio Juan Domingo Perón, que cuenta con agua climatizada y funciona durante todo el año.

La prueba de este domingo funcionó también como preparación para uno de los grandes objetivos del calendario: el Triatlón de la Cumbre, que el próximo 6 de diciembre cumplirá 40 años.