Castraciones gratuitas en Salta: dónde atenderán los móviles del 21 al 25 de septiembre

La Municipalidad de Salta realizará nuevos operativos de castración gratuita para perros y gatos entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, con dos móviles distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La atención será de 8:30 a 13 y requerirá turno previo por WhatsApp. El Móvil 1 contará con un cupo de 30 atenciones por día, mientras que el Móvil 2 tendrá 40 lugares diarios.

Cronograma del Móvil 1

Lunes 21 y martes 22: barrio Miguel Araóz, calle Diario San Luis y La Nación 3647.

Contacto: 3874869459.

Miércoles 23: barrio Parque El Aybal, calle Luciano Héctor Jaime, casa 122, predio del centro vecinal.

Contacto: 3875170639.

Jueves 24: barrio Santa Ana II, manzana I, casa 110.

Contacto: 3875521460.

Viernes 25: barrio Lamadrid, Plaza Sagrada Familia, Juramento al 3100, esquina avenida Constitución Nacional.

Contacto: 3875652698.

Punto fijo en San Benito

El Móvil 2 permanecerá del 21 al 25 de septiembre en el CIC de San Benito, ubicado en avenida Discépolo y Mors.

Los turnos pueden solicitarse a los números 3874028366, 3872102659 y 3874861402.

La recomendación es pedir turno con anticipación debido a que los cupos diarios son limitados.