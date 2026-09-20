Buscan al conductor que chocó un auto estacionado en calle Chacabuco y huyó

Captura de video de cámara de vigilancia

Una familia salteña busca identificar al conductor de un vehículo que habría chocado un auto estacionado sobre calle Chacabuco al 900 y posteriormente se dio a la fuga durante la madrugada.

La situación fue denunciada por una vecina en un grupo barrial de Facebook, donde aseguró que el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:25.

Según relató, el vehículo involucrado circulaba en contramano cuando impactó contra el automóvil de su padre, que se encontraba estacionado.

Luego del choque, el conductor habría continuado la marcha sin detenerse.

La familia difundió además imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona y pidió colaboración a vecinos que pudieran tener otros registros del momento, especialmente aquellos que permitan observar la patente.

“Necesito saber si alguien vio o sabe algo, o tiene alguna cámara donde se pueda ver la patente”, expresó la mujer en la publicación.

Por el momento, la información surge del testimonio difundido por la familia y no se conocen datos oficiales sobre la identificación del vehículo o su conductor.