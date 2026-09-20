Dos rutas intransitables por nieve y fuertes precauciones para circular en Salta

Defensa Civil informó que la RP 27 hacia Tolar Grande y la RP 129 están cerradas. También hay nieve en Iruya, un socavón en la RN 51 y trabajos en distintos corredores.
Salta20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las condiciones climáticas y distintos inconvenientes viales obligan a extremar las precauciones este domingo 20 de septiembre en varias rutas nacionales y provinciales de Salta, con dos caminos directamente intransitables por nieve.

La situación más complicada se registra en el departamento Los Andes, donde la Ruta Provincial 27, en dirección a Tolar Grande, permanece intransitable por acumulación de nieve. La misma condición presenta la RP 129.

En Iruya, la RP 133 permanece sin pavimentar y presenta nieve sobre la cornisa y banquinas inestables. Defensa Civil recomendó además no intentar cruzar arroyos.

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Socavón sobre la RN 51

Entre las rutas nacionales, uno de los puntos que exige mayor atención está sobre la RN 51, donde se reportó un socavón en el tramo San Antonio de los Cobres–Tastil–Cuevas.

El corredor entre La Silleta, Campo Quijano y Sico se encuentra transitable, aunque se pide circular con precaución.

En Cafayate se informaron deslizamientos en sectores de la RN 68, mientras que sobre la RN 40 hay maquinaria trabajando en el tramo que une Cafayate, Cachi, Payogasta, La Poma y Abra del Acay.

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Niebla, baches y animales en la ruta

En Chicoana, la RP 33 presenta neblina densa en la zona de Los Cardones, viento de hasta 60 km/h y visibilidad reducida.

También hay sectores con baches y calzada irregular en Molinos, mientras que en La Viña se advierte sobre ripio, vados con agua y pozos.

En Orán se reportaron animales sobre las rutas provinciales, sectores con pedregullo y crecidas de ríos. Sobre la RN 34 también hay animales sueltos, baches y maquinaria trabajando.

En el departamento San Martín, la RN 81 presenta animales sobre la calzada entre Tartagal y Salvador Mazza, mientras que en la RN 34 se registran baches entre Embarcación y Mosconi.

En Salta Capital, la colectora de avenida Bolivia presenta tránsito lento por trabajos.

Defensa Civil recomendó circular a baja velocidad, respetar la señalización, portar cadenas para transitar por zonas de altura y nieve y evitar viajes nocturnos innecesarios en caminos sin pavimentar.

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